Креатин значительно усиливает иммунные клетки, борющиеся с раком

Креатин наиболее известен как неотъемлемая часть мира фитнеса. Спортсмены и тяжелоатлеты принимают его для наращивания мышечной массы и более интенсивных тренировок, но для большинства людей на этом его история заканчивается.Новые исследования, проведенные в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, предполагают, что эта молекула может играть вторую, совершенно иную роль, связанную с иммунной системой и ее борьбой с раком.*Исследование, опубликованное в журнале iScience, показало, что креатин помогает активировать группу иммунных клеток, которые определяют, будет ли организм вообще атаковать опухоль.Ранее та же лаборатория показала, что креатин питает Т-клетки, уничтожающие раковые клетки. На этот раз исследователи изучили ситуацию на шаг раньше, обратив внимание на клетки, которые направляют эти Т-клетки к их мишеням.Дендритные клетки действуют как разведчики иммунной системы. Они собирают фрагменты опухоли, переносят их к Т-клеткам и подают сигнал о том, какую угрозу следует преследовать.Они также выделяют химические мессенджеры, которые привлекают другие клетки иммунной системы. Когда опухоль содержит много активных дендритных клеток, состояние пациентов, как правило, улучшается.Когда эти клетки ослаблены или отсутствуют, опухоли часто остаются незамеченными. Этот более широкий взгляд является центральным в данной работе.«Понимание того, как метаболически поддерживать дендритные клетки, заключается в поддержке всего противоопухолевого ответа, а не только Т-клеток-киллеров в конце этого процесса», — сказал Эллиот Канг, один из соавторов исследования.Опухоли — это требовательные конкуренты за ресурсы. Они потребляют питательные вещества и изменяют окружающую среду, в результате чего расположенные рядом иммунные клетки испытывают нехватку топлива. Дендритная клетка, помещенная в такие условия, постепенно теряет свою функциональность.Исследователи начали с изучения того, какие гены были наиболее активны в дендритных клетках, взятых из опухолей мышей. Один ген выделялся среди остальных. Ген, кодирующий транспортер креатина — белок, который втягивает креатин в клетку, — был значительно повышен по сравнению с клетками здоровой ткани. Клетки явно нуждались в большем количестве креатина.Чтобы выяснить причину, исследователи использовали мышей, у которых отсутствовал этот транспортер. Их дендритные клетки были в плохом состоянии. Они отмирали быстрее, почти не активизировались и вырабатывали меньше сигналов, которые активизируют иммунную систему.Если поместить их рядом с Т-клетками в чашку Петри, то Т-клетки будут делиться меньше и вырабатывать меньше молекул, борющихся с раком. Без креатина у этих клеток не останется никакой энергии. Затем команда изменила подход. Они добавили в нормальные дендритные клетки дополнительный креатин и наблюдали, как те оживают.Выжило больше клеток. Они демонстрировали более выраженные признаки активации. Клетки выделяли больше воспалительных медиаторов, запускающих иммунный ответ. У мышей с меланомой ежедневные инъекции креатина замедляли рост опухоли и способствовали увеличению количества активных дендритных клеток в опухолях. Эти клетки также выделяли больше сигналов, привлекающих подкрепление.Так почему же добавки для наращивания мышечной массы оказывают такое воздействие? Ответ кроется в энергии.Креатин действует как крошечная перезаряжаемая батарея, накапливая и высвобождая фосфатные группы, которые клетки используют для пополнения запасов АТФ, своего основного топлива. Обработанные дендритные клетки содержали больше АТФ и поддерживали стабильный уровень своих запасов, даже когда опухолевые клетки боролись с ними за остатки.Когда резервуар был заполнен, механизм, активирующий эти клетки, продолжал гудеть. Как только креатин был слит, этот механизм перестал работать.Результаты, полученные на мышах, дают лишь ограниченные данные. Поэтому команда вырастила дендритные клетки из крови доноров и провела с ними такое же лечение.Человеческие клетки реагировали точно так же, как и мышиные. Они активировались сильнее и обучали человеческие Т-клетки противостоять известной мишени в раковых клетках. Это важно, потому что дендритные клетки, выращенные из крови, уже используются в некоторых вакцинах против рака.«Потенциал, который мы здесь видим, заключается в том, что креатин можно использовать двумя взаимодополняющими способами: в качестве добавки для усиления иммунного ответа у пациентов, уже получающих иммунотерапию, и в качестве инструмента для улучшения качества вакцин на основе дендритных клеток перед их введением», — сказал Джеймс Элстен-Браун, один из соавторов и аспирант в лаборатории Янга.Креатин — одна из наиболее изученных добавок, она безопасно используется уже несколько десятилетий и стоит практически ничего. Большинство современных методов иммунотерапии помогают лишь небольшой части пациентов, поэтому стоит рассмотреть любые варианты, которые могут расширить этот диапазон.«Иммунотерапия показала замечательные результаты, но она эффективна лишь для части пациентов», — сказала ведущий автор исследования профессор Лили Ян из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «Это исследование показывает, что креатин не только помогает Т-клеткам бороться с раком, но и активизирует всю инфраструктуру, которая их поддерживает и направляет. Это делает креатин многообещающей добавкой для комплексной поддержки иммунного ответа, от которого зависят современные методы иммунотерапии».Прежде чем делать выводы, следует проявить осторожность. Данная работа проводилась на клетках и мышах, а не на пациентах, и основные тесты опухолей основывались на одной единственной модели меланомы.Креатин также является сложной молекулой, поскольку некоторые опухолевые клетки могут использовать его для собственного роста. Всем, кто проходит лечение от рака, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать какие-либо добавки.Тем не менее, это исследование служит полезным напоминанием о том, что хорошо известные соединения могут обладать неожиданной ценностью. Добавка, давно ассоциируемая с наращиванием мышечной массы, может также помочь иммунной системе распознавать и атаковать раковые клетки.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки