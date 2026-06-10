Эксперт Тыринова рассказала, почему горожане чаще страдают аллергией

Жители городов чаще страдают аллергией, чем проживающие на сельской территории. Это связано с влиянием выхлопных газов и твердых частиц на целостность слизистых, сообщила ТАСС преподаватель института медицины и медицинских технологий НГУ, заведующая лабораторией НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Тамара Тыринова.Беспощадная пыльца. Как бороться с весенней аллергией?"В целом городские жители чаще страдают аллергией. Одной из причин является негативное воздействие выхлопных газов и твердых частиц дизельных выхлопов на целостность слизистых. Нарушение барьерной функции эпителия слизистых способствует проникновению бактерий, грибов и аллергенов в организм", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что сама пыльца также сорбирует на себе химические вещества, что существенно меняет ее аллергенные свойства. Эксперт отметила, что для того, чтобы подготовиться к отпуску в другой климатической зоне, нужно внимательно изучить календарь цветения растений в этом регионе, при возможности попросить в гостинице номер без ковров и перьевых подушек.Также Тыринова призвала внимательно относиться к незнакомым продуктам и пробовать их маленькими порциями."Кроме того, обязательно нужно запастись с собой аптечкой с теми препаратами, которые рекомендованы вашим лечащим врачом", - отметила она.

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