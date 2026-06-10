Российских мужчин предупредили о летней причине облысения

Если игнорировать UV-защиту для волос, можно быстро прийти к ускоренной потере объема и раннему облысению у мужчин. Об этом заявила врач-трихолог Юлия Медведева, сообщает Life.ru.Специалист пояснила, что лучи проникают в кожу головы очень глубоко, особенно через короткие и редкие волосы. Они повреждают ДНК стволовых клеток и разрушают коллаген вокруг фолликула, из-за чего волос выпадает навсегда: новые растут уже тонкими или не растут совсем.При этом, отметила врач, если у человека есть генетическая предрасположенность к облысению, то солнце только ускоряет процесс.«UV-излучение повышает уровень дигидротестостерона (ДГТ) в клетках кожи головы в 2-3 раза. Это как поливать сорняк ядохимикатами: то, что могло редеть к 50 годам, вы полностью потеряете уже к 30-35», — объяснила врач на примере.Медведева назвала ожог кожи головы смертью фолликулов и предупредила, что он может убить сразу до 15 процентов активных луковиц. Тогда шанс вернуть былую густоту волос устремляется к нулю. Такая необратимая стадия облысения с обожженными волосами и рубцовой тканью вокруг фолликула называется перифолликулярным фиброзом, рассказала эксперт.Врач посоветовала россиянам не ограничиваться кепкой, а также наносить на кожу и волосы спрей с SPF 30–50 каждые два часа на солнце, поскольку головной убор не способен защитить от отраженных лучей.«Иначе к 40 годам вы получите не брутальную лысину, а проплешины с шелушащейся, огрубевшей кожей, где даже трансплантация будет затруднена», — резюмировала трихолог.

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