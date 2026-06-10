Смертельная пневмония вместо прохлады: россиянам открыли жуткую правду о фонтанах

Врач Самойлова объяснила, чем обернется желание охладиться в фонтане. Мало того, что есть риск искупаться в голубином помете, так еще и можно серьезно подорвать здоровье легких.Купание в городских фонтанах может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, вплоть до тяжелой формы пневмонии. Об этом NEWS.ru рассказала семейный врач, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, из-за отсутствия полноценной очистки такая вода становится отличной средой для размножения опасных микроорганизмов.С приходом жары городские фонтаны из красивых архитектурных объектов быстро превращаются в заманчивые, но совсем небезопасные места для купания. Вода в них не проходит такую же очистку и дезинфекцию, как в бассейнах, поэтому в ней легко размножаются вредные микроорганизмы. Если не учитывать этот риск, последствия могут быть весьма серьезными – вплоть до тяжелой пневмонии, известной как "болезнь легионеров", предупредила врач.Симптомы напоминают грипп: высокая температура, сильный кашель, озноб, но состояние быстро ухудшается и требует немедленной госпитализации. Также в воду фонтанов беспрепятственно попадает пыль, листва, птичий помет и даже мусор, что приводит к колоссальному росту концентрации кишечной палочки и других энтеробактерий, – объяснила Самойлова.Также медик добавила, что после такого купания на коже могут появиться гнойничковые высыпания, не исключены конъюнктивит и грибковые поражения. По словам Самойловой, купаться в фонтане – это лишний и неоправданный риск, поэтому для плавания лучше выбрать более безопасное место.

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