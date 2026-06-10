Игры на свежем воздухе могут защитить психическое здоровье детей

Проблема психического здоровья детей стала актуальной во многих странах мира. В Шотландии около 16 процентов детей страдают от эмоциональных или поведенческих проблем, аналогичные показатели наблюдаются в Англии, США, Канаде и Бразилии.Большинство этих проблем начинаются рано, задолго до подросткового возраста. Поэтому исследователи ищут повседневные факторы, которые могли бы изменить жизнь ребенка к лучшему.Новое исследование указывает на один способ, который практически ничего не стоит. Ответ может быть таким обычным, как время, проведенное на свежем воздухе за играми. Результаты исследования опубликованы в Journal of Child Psychology and Psychiatry.Многие психические расстройства, включая тревожность и депрессию, зарождаются в первые годы жизни. Трудности, возникшие в детстве, часто сохраняются и в дальнейшем, повышая риск возникновения новых проблем в последующие годы.Таким образом, дошкольный период является очень важным периодом. Предотвращение проблем на ранних стадиях может изменить все, как сложится детство.За последние десятилетия время, проводимое детьми на открытом воздухе за играми, резко сократилось. Увеличение транспортного потока, опасения по поводу безопасности и притяжение экранов заставили детей проводить больше времени дома, чем раньше.Чтобы проверить эту связь, группа исследователей из Эксетерского университета обратилась к исследованию «Взросление в Шотландии». В рамках исследования были собраны данные о тысячах детей, родившихся в 2004 и 2005 годах, и проводилось ежегодное наблюдение за их семьями.Исследователи сосредоточили внимание на 4151 ребенке. Родители сообщали, сколько дней в неделю их ребенок играл на улице в возрасте двух, трех и четырех лет. Затем психическое здоровье оценивалось в возрасте четырех, пяти, шести и восьми лет с помощью хорошо зарекомендовавшей себя анкеты для родителей. Она выявляла два основных типа трудностей.Один тип симптомов – это внутренние проявления, включающие тревогу и подавленное настроение. Другой тип – это внешние проявления, то есть такие поведенческие особенности, как агрессия, импульсивность и гиперактивность.Вместо того чтобы относиться ко всем детям одинаково, команда исследователей проанализировала, как симптомы менялись с течением времени. Для каждого типа трудностей выделились три отдельные группы.Большинство детей принадлежали к здоровой группе с низким уровнем симптомов, который оставался низким и в дальнейшем. В меньшей группе наблюдалось усиление симптомов, в то время как в другой группе отмечалось усиление симптомов, которые постепенно ослабевали.Что касается тревожности и настроения, около 87 процентов детей следовали здоровому пути с минимальным количеством симптомов. В отношении поведения этот показатель составлял около 82 процентов.Здесь закономерность стала очевидной. Дети, которые чаще играли на улице в дошкольном возрасте, с большей вероятностью оставались в группе здоровых детей до восьми лет.Это подтвердилось как в случае тревожности, так и в случае поведенческих проблем. Это подтвердилось и после того, как исследователи учли множество других факторов.Чтобы убедиться в том, что сама игра имеет значение, команда учла длинный список факторов. К ним относились пол и этническая принадлежность ребенка, образование в семье, работа родителей, состояние здоровья и наличие сада или ближайшего парка.Масштаб эффекта легко представить в повседневной жизни. За каждый дополнительный день игр на свежем воздухе в течение обычной недели вероятность спокойного психического здоровья возрастала на 6–14 процентов.Чем больше игр, тем меньше вероятность попасть в проблемную группу. Преимущество возрастало с каждым дополнительным днем, проведенным на свежем воздухе.Почему так важно бегать на свежем воздухе? Игры на открытом воздухе сочетают в себе физическую активность, время на природе и социальное общение. Каждый из этих факторов связан с улучшением психического здоровья.Это также дает детям возможность для авантюрных, немного рискованных игр. Лазание, исследование и проверка границ возможного могут научить их справляться со страхом и неопределенностью более здоровыми способами.Исследователям особенно бросилась в глаза связь с поведением. В более ранних работах игры на свежем воздухе в основном связывались с улучшением тревожности и настроения, а не с изменениями в таких проблемах, как агрессия или гиперактивность.Установление связи на обоих фронтах усиливает аргументацию. Ранние игры могут формировать широкий спектр эмоциональных и поведенческих навыков.«Наши результаты показывают, что предоставление маленьким детям больше возможностей для игр на свежем воздухе может быть простым и недорогим способом улучшить психическое здоровье, и это следует учитывать в политике здравоохранения, образования и планирования», — сказала руководитель исследования профессор Хелен Додд из Эксетерского университета.Она добавила, что это означает надлежащее финансирование для обустройства и содержания детских площадок, а также защиту тех мест, которыми фактически пользуются семьи.Это могут быть как неформальные места недалеко от дома, так и парки и другие зеленые зоны, и они наиболее важны для людей, у которых нет собственного сада.«Эти результаты ясно демонстрируют важность ранних вмешаний, основанных на игре, которые могут оказать долгосрочное положительное влияние на психическое здоровье детей дошкольного возраста», — заявила Маргарита Хантер Блэр, председатель Форума по вопросам политики в области детских игр в Великобритании.Она утверждала, что маленькие дети получают огромную пользу от большего количества возможностей для игр и от лучших мест для этого. По ее словам, правительства и местные власти должны включить игры на открытом воздухе в основные направления своей политики и сотрудничать с местными сообществами для создания и улучшения этих важных пространств.Данное исследование не может доказать, что игры напрямую способствуют улучшению психического здоровья. И количество игр, и симптомы психических расстройств были зафиксированы родителями, что может привести к предвзятости результатов. Тем не менее, долгосрочный характер исследования и большой размер выборки делают полученные результаты трудноопровержимыми.Самое поразительное — это то, насколько всё это кажется достижимым. Больше времени на свежем воздухе — это приятно, недорого и доступно для многих семей, если есть подходящие места.

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