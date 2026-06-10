Врач описал изменения в организме при употреблении одного яйца в день

Кардиолог Аурелио Рохас описал положительные изменения в организме, которые произойдут при употреблении всего одного яйца в день. Его слова передает издание HuffPost.Яйца, по словам Рохаса, содержат большое количество антиоксидантов, витаминов А, D, E и K, а также белка. Последний важен для сохранения мышечной массы и, следовательно, здорового старения, подчеркнул он.Кроме того, этот продукт снижает риск развития деменции, продолжил врач. Также яйца помогают похудеть, поскольку способствуют насыщению на долгое время. В результате у человека снижается потребность в ультрапереработанных или сладких продуктах. Однако медик предупредил, что если человек придерживается рациона, богатого жареной пищей и переработанным мясом, то чрезмерное потребление яиц не принесет пользы, особенно людям с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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