Врач развеял популярные мифы о простуде из-за использования кондиционера

Основатель Клиники Олега Абакумова, терапевт и нутрициолог Олег Абакумов в интервью «Известиям» рассказал о самых популярных заблуждениях относительно использования кондиционеров в летний сезон.Первый миф — кондиционер вызывает простуду. По словам врача, это не так: ОРВИ вызывают только вирусы. Холодный воздух может лишь временно ослабить местный иммунитет слизистых. Если человек с жары заходит в помещение с температурой 18 градусов, сосуды слизистой сужаются на 10–20 минут. В случае, если в этот момент в дыхательных путях уже есть вирус, ослабленный барьер не успевает его обезвредить. Но если вируса нет, одно охлаждение не приведет к болезни.Второй миф, который развеял врач, — прямой поток холодного воздуха обязательно приводит к простуде. Эксперт объяснил, что часто люди путают простуду с миозитом — воспалением мышц от локального спазма сосудов. Прямой поток ледяного воздуха на разогретую мышцу вызывает напряжение, боль в шее или спине. При миозите нужны теплый компресс и противовоспалительные, а не противовирусные. Для респираторной инфекции опасен не сам холод, а перепад температур. Если разница с улицей не превышает 5–7 градусов, и поток не направлен прямо на человека — риск минимален.Миф третий — спать с кондиционером опасно. Напротив, люди, спящие в комфортной прохладе, болеют реже, отметил Абакумов. Оптимальная температура для сна — 22–24 градуса. В духоте и при перегреве ухудшается засыпание, сокращается глубокая фаза сна, снижается активность иммунных клеток. Умеренная прохлада полезнее для иммунитета, чем жара, заключил специалист.

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