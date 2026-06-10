Названы четыре продукта для профилактики возрастной потери памяти

Диетолог Мерседес Энгманн и невролог Люсия Завала заявили, что четыре продукта помогут предотвратить возрастную потерю памяти.Так, для профилактики проблем с памятью врачи посоветовали добавить в рацион ферментированные продукты. Пробиотики в их составе улучшают здоровье не только кишечника, но и головного мозга, утверждают они.Еще одним важным продуктом доктора назвали зеленые листовые овощи, которые защищают от снижения когнитивных функций благодаря содержанию антиоксидантов и жирорастворимых витаминов. Рыба богата омега-3 жирными кислотами и полезными жирами, снижающими в крови уровень бета-амилоида — белка, связанного с болезнью Альцгеймера. Напитки с кофеином, добавили специалисты, тоже оказывают положительное влияние на память.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки