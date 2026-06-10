Психолог назвала самую опасную мысль при депрессии

Из-за того, что слово «депрессия» стало бытовым ярлыком, настоящую болезнь легко принять за слабость или плохой период. В беседе с «Чемпионатом» организационный психолог, системный семейный психотерапевт, клинический психолог Диана Гончарова объяснила, чем грусть отличается от депрессии и какая мысль опаснее всего.При грусти человек остаётся в контакте с жизнью — может отвлечься, почувствовать вкус еды. При депрессии привычные вещи гаснут: любимый сериал, встреча с другом, работа — ничто не вызывает отклика, любой контакт выматывает. Сбиваются сон и аппетит.Особую опасность представляет «депрессивная триада»: «я плохой, всё плохо, так будет всегда».«Если появляются мысли „я не хочу жить“ или план закончить жизнь, это острое состояние. Здесь нужен врач, а не советы друзей», — подчеркнула Гончарова.Самая опасная мысль при депрессии — «я справлюсь сам».«Депрессия может говорить: ты сам виноват, ты слабый, должен справиться без помощи. Но это симптом болезни. Ему нельзя верить как факту о себе», — объяснила психолог.Фраза «возьми себя в руки» в таком состоянии только добивает.Психолог советует не оставаться одному, позвонить доверенному человеку и сказать: «Мне очень плохо, побудь со мной». Затем обратиться к психиатру или на горячую линию.«Просить помощи при депрессии — нормальный взрослый шаг, особенно если один уже не справляешься», — заключила эксперт.

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