Нутрициолог Виноградова перечислила вредные для приема натощак напитки

По словам нутрициолога Кристины Виноградовой, употребление натощак неподходящих напитков ведет к повреждению слизистой ЖКТ.В интервью нутрициолога Виноградовой были перечислены напитки, которые вредно пить натощак из-за возможных в этом случае осложнений.«Алкоголь, кофе, горячий чай опасно употреблять на голодный желудок», - сообщила нутрициолог «Москве 24».Специалист объяснила, что прием спиртного натощак провоцирует раздражение слизистой оболочки желудка. Частая выпивка на пустой желудок чревата возникновением эрозии с риском последующего развития язвы, вдобавок делает человека подверженным гастриту.Что касается кофе, его прием натощак (особенно крепкого и без молока) тоже раздражает слизистую ткань пищеварительного тракта и может провоцировать обострения уже имеющихся патологий, связанных с воспалением (например, гастрита, дуоденита).В свою очередь, горячий чай при приеме на пустой желудок способен не только раздражать, но и травмировать слизистую. Люди, у которых имеется привычка есть и пить все горячее, могут не замечать опасного воздействия высокотемпературного напитка, в то время как оно повышает риск образования злокачественных опухолей (конкретно рака пищевода)«Навредить здоровью ЖКТ также может частое употребление натощак газировки, кислых фруктовых и ягодных соков. Если добавляете по утрам в напиток или воду лимон, то лучше всего совсем небольшой ломтик», - продолжила Кристина Виноградова.Помимо этого, нутрициолог посоветовала не употреблять натощак подслащенные напитки. Их прием ведет к резкому увеличению глюкозы в крови, на которое организм реагирует выделением большого количества инсулина. Если человек часто употребляет сладкие напитки на голодный желудок, у него может развиться инсулинорезистентность – привыкание клеток к высокой концентрации инсулина. В подобных обстоятельствах часто развивается диабет второго типа.«На голодный желудок можно пить травяные чаи, а лучше всего – обычную воду», - резюмировала эксперт.

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