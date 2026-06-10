Некоторых людей предупредили об особенно тяжелых последствиях употребления алкоголя

Для некоторых людей даже небольшие дозы спиртного могут быть опасны и привести к особенно тяжелым последствиям. Об этом предупредил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев в беседе с «Газетой.Ru».По словам специалиста, в группу повышенного риска употребления алкоголя входят дети и подростки, беременные женщины, а также люди с заболеваниями печени, поджелудочной железы, сердца и сосудов. Врач пояснил, что у несовершеннолетних спиртное может нарушать развитие нервной системы, а во время беременности негативно влиять на формирование плода.Особую осторожность Исаев рекомендовал соблюдать тем, кто принимает лекарственные препараты. «Алкоголь может изменять действие многих медикаментов — от антидепрессантов и транквилизаторов до обезболивающих средств, препаратов для лечения сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил он. Кроме того, даже минимальное количество спиртного способно спровоцировать срыв у людей с алкогольной зависимостью.Психиатр также напомнил, что у некоторых людей есть генетические особенности, из-за которых организм хуже перерабатывает этанол. По его словам, современные научные данные все чаще подтверждают, что универсальной безопасной дозы спиртного не существует, поэтому самым надежным способом избежать связанных с ним рисков остается полный отказ от употребления алкоголя.

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