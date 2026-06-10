Беспокойным людям подсказали способ избавиться от навязчивых мыслей и быстро уснуть

Врач общей практики Амир Хан подсказал способ успокоить мозг перед сном и быстро уснуть. Его совет приводит Daily Mirror.По словам специалиста, проблемы со сном хотя бы раз в жизни возникают примерно у каждого третьего человека. Когда в голове постоянно крутятся мысли о работе, деньгах или повседневных делах, мозг остается в состоянии повышенной активности и воспринимает ситуацию как небезопасную для отдыха.По мнению врача, избавиться от навязчивых мыслей беспокойным людям поможет метод когнитивного перемешивания. Его суть заключается в том, чтобы выбрать нейтральное слово, а затем по очереди вспоминать слова на каждую его букву, одновременно представляя соответствующие образы.Специалист пояснил, что такой прием помогает отвлечься от тревожных размышлений и переключить мозг в режим засыпания. Если после одного слова уснуть не удалось, можно выбрать другое и повторить упражнение. При этом врач напомнил, что при длительных или серьезных нарушениях сна стоит обратиться за консультацией к специалисту.

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