Психиатр подсказала действенные способы пережить расставание с партнером
Главная рекомендация Сантаны — позволить себе пережить горе, то есть принять печаль и понять, что страдание является частью восстановления. Также специалистка посоветовала вновь заняться хобби, которые отошли на второй план во время отношений.
Кроме того, по словам доктора, важно заниматься физическими упражнениями, сбалансированно питаться и следить за качеством сна. Одно из ключевых значений имеет поддержка семьи и друзей. Если человек переживает расставание слишком болезненно, то уже необходимо обратиться к психотерапевту, подчеркнула Сантана.
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