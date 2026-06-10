Психиатр подсказала действенные способы пережить расставание с партнером

Психиатр Ана Каролина Сантана заявила, что расставание с партнером может быть очень болезненным. В разговоре с изданием Metropoles она подсказала действенные способы справиться с этим.Главная рекомендация Сантаны — позволить себе пережить горе, то есть принять печаль и понять, что страдание является частью восстановления. Также специалистка посоветовала вновь заняться хобби, которые отошли на второй план во время отношений.Кроме того, по словам доктора, важно заниматься физическими упражнениями, сбалансированно питаться и следить за качеством сна. Одно из ключевых значений имеет поддержка семьи и друзей. Если человек переживает расставание слишком болезненно, то уже необходимо обратиться к психотерапевту, подчеркнула Сантана.

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