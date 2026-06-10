Frontiers: Дефицит магния может повысить риски деменции на 33%

Пониженное содержание магния в крови нередко связано с ростом рисков деменции и иных заметных нарушений здоровья. К этому выводу пришла команда ученых из Тайваня. Результатами солидного исследования они поделились в журнале Frontiers in Nutrition.Исследователями был организован анализ данных свыше 325 тысяч человек старше 50 лет, бывших участниками международной медицинской базы TriNetX. Выяснилось, что у имевших концентрацию магния дважды за год опускался ниже 1,7 мг/дл, риск деменции оказался на 33% выше в сравнении с участниками, обладавшими нормальными показателями.Самая сильная связь была отмечена для сосудистой деменции — вероятность ее развития вырастала на 63%. Также нехватка магния ассоциировалась с повышенными рисками инсульта и смерти от любых причин.Магний имеет важное значение для функционирования нервной системы, поддержания здоровья сосудов и обменных механизмов. Его дефицит приводит к ухудшению кровоснабжения мозга, усилению воспалении и нарушению передачи сигналов между нервными клетками. Всё это вкупе со временем способствует развитию когнитивных нарушений.При этом ученые отмечают: избыток магния также может быть вызывать неблагоприятные последствия для здоровья.

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