«Отпускная болезнь»: почему на отдыхе воспаляется ахиллово сухожилие и кто в группе риска
Почему возникает воспаление и кто в группе риска
Воспаление ахиллова (пяточного) сухожилия называется тендинитом. В отпуске оно возникает из-за того, что человек проявляет несвойственную ему активность, рассказал травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой.
«Когда в привычной обстановке человек придерживается малоподвижного образа жизни, его мышцы постепенно атрофируются, а сухожилия становятся менее эластичными. Если в отпуске он внезапно начинает подниматься в горы, ездить на велосипеде и ходить больше 15 тысяч шагов в день, это неизбежно ведет к воспалению сухожилий. Это нормальная реакция организма нетренированных людей», — заверил врач.
Чаще всего с такой проблемой сталкиваются:
пожилые;
люди с лишним весом;
те, кто не занимается спортом в повседневной жизни;
люди с нарушением осанки.
Симптомы воспаления
По словам травматолога, человек легко может распознать воспаление в ахилловом сухожилии по следующим ярким признакам:
боль в области пятки;
припухлость на месте воспаления;
отечность;
изменение цвета конечности (в очень редких случаях может возникнуть покраснение или посинение).
«При возникновении любого из перечисленных симптомов лучше сразу обращаться к врачу-травматологу, чтобы он точно установил диагноз и подобрал способ реабилитации», — порекомендовал специалист.
Как избежать воспаления
Те, кто соблюдает хотя бы минимальную физическую активность, с такими проблемами не сталкиваются, подчеркнул доктор. Чтобы предупредить развитие болезни, он посоветовал:
регулярно заниматься спортом;
ходить не менее 10 тысяч шагов в день в обычной жизни.
«Если придерживаться этих правил, физическая активность не станет неожиданностью в отпуске», — пообещал Терновой.
Но если человек осознает, что до отпуска он вел пассивный образ жизни — мало ходил и не занимался спортом, то стоит пересмотреть программу отдыха, сократить количество экскурсий и длину маршрута для пеших прогулок, чтобы не нагружать мышцы и сухожилия, посоветовал собеседник «ВМ».
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