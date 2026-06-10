Conversation: Увлечение правильным питанием может иметь опасное последствие

Слишком настойчивое стремление следовать «правильной» диете имеет реальный психологический риск. У отдельных людей оно может перерастать в орторексию, при которой еда из удовольствия трансформируется в источник тревоги. Такой вывод сделал профессор Джемма Шарп из Университета Аделаиды, озвучив подробности своих наблюдений на портале The Conversation.«Чистое питание» не есть патология само по себе. Проблема появляется, когда человек коррелирует его с самооценкой. Малейшее нарушение строгих правил провоцирует у таких людей острую тревогу или чувство вины. Орторексию формально не включили в перечень клинических расстройств МКБ, но она способна серьезно повлиять на качество жизни. Человек начинает избегать совместных приемов пищи, общественных мероприятий, да и при выборе продуктов испытывает хронический стресс.Культ «чистоты» питания активно навязывают соцсети, размывая грань между разумной диетой и опасными запретами. По отдельным оценкам, признаки такого расстройства есть уже у 6–7% населения, а в некоторых группах: студентов, спортсменов, медработников — доля достигает 35–57%.Эксперты рекомендуют близким людей с подобными симптомами обсуждать эту проблему, прибегать к когнитивно-поведенческой терапии и советам профессиональных диетологов, специализирующихся на расстройствах пищевого поведения.

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