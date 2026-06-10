Conversation: Увлечение правильным питанием может иметь опасное последствие
«Чистое питание» не есть патология само по себе. Проблема появляется, когда человек коррелирует его с самооценкой. Малейшее нарушение строгих правил провоцирует у таких людей острую тревогу или чувство вины. Орторексию формально не включили в перечень клинических расстройств МКБ, но она способна серьезно повлиять на качество жизни. Человек начинает избегать совместных приемов пищи, общественных мероприятий, да и при выборе продуктов испытывает хронический стресс.
Культ «чистоты» питания активно навязывают соцсети, размывая грань между разумной диетой и опасными запретами. По отдельным оценкам, признаки такого расстройства есть уже у 6–7% населения, а в некоторых группах: студентов, спортсменов, медработников — доля достигает 35–57%.
Эксперты рекомендуют близким людей с подобными симптомами обсуждать эту проблему, прибегать к когнитивно-поведенческой терапии и советам профессиональных диетологов, специализирующихся на расстройствах пищевого поведения.
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