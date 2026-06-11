Диетолог раскрыла неожиданную опасность отказа от завтрака
По словам эксперта, регулярный отказ от утреннего приёма пищи приводит к кристаллизации холестерина и образованию камней в желчном пузыре. 80% всех желчных камней — именно холестериновые.
«Когда человек регулярно пропускает завтрак и не даёт утренней желчи излиться, это приводит к кристаллизации холестерина внутри пузыря. Со временем это формирует камни», — объяснила Хохлова.
Особую опасность, подчеркнула диетолог, представляет сочетание редких приёмов пищи с экстремальными диетами или голоданием — риск резко возрастает.
Чтобы избежать таких последствий, врач советует есть три-четыре раза в день, не делать больших перерывов между едой и обязательно завтракать в течение часа после пробуждения.
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