Врач призвал людей с одним заболеванием быть особенно осторожными в жару
Врач призвал людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями беречься в жару, потому что из-за нее сердце работает в условиях дополнительной нагрузки. По его словам, при высоких температурах воздуха сосуды расширяются, давление может колебаться, а из-за потери жидкости кровь становится гуще. Все это увеличивает риск тахикардии, обострения ишемии, тромбозов и декомпенсации хронических болезней сердца.
«Летом инфаркты чаще провоцируются обезвоживанием, перегревом, перепадами давления, физической нагрузкой в жару и недостатком сна. Особенно уязвимы люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмиями, сердечной недостаточностью, а также пожилые пациенты и те, кто уже перенес инфаркт или инсульт», — объяснил Кокин.
Чтобы избежать обострения сердечно-сосудистых проблем, доктор посоветовал летом не допускать обезвоживания, избегать длительного пребывания на солнце и подъема тяжестей, а также ежедневно контролировать давление и пульс и снизить физическую активность, особенно в часы пика жары.
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