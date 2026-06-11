Назван десятисекундный тест для определения скрытых проблем с сердцем

Кардиолог Прадипа Джайна подсказал тест, который за секунды поможет выявить скрытую проблему с сердцем. Простой способ для определения опасного состояния он назвал в интервью The Times of India.Врач уточнил, что речь идет о десятисекундном тесте пульса. Для проверки достаточно приложить указательный и средний пальцы к внутренней стороне запястья и в течение нескольких секунд оценить, насколько ровным и регулярным кажется сердцебиение. «Если удары кажутся неровными или нерегулярными, возможно, стоит обсудить это с врачом», — отметил Джайна.По словам доктора, этот простой метод иногда полезен для выявления ранних признаков фибрилляции предсердий. Он пояснил, что это распространенное нарушение ритма, которое нередко протекает без заметных симптомов. Кардиолог подчеркнул, что тест не позволяет поставить диагноз, однако может стать поводом для дальнейшего обследования.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки