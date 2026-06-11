Эксперт Петухова назвала главные ошибки аллергиков в период цветения трав

Проветривание помещений в ранние часы утра способно особенно негативно повлиять на состояние человека с аллергией на пыльцу из-за наибольшей концентрации аллергенов в воздухе в это время суток. Эта ошибка является одной из наиболее часто встречающихся среди пациентов в период цветения деревьев, трав, а также распространения тополиного пуха, который способен переносить аллергены, рассказала ТАСС заведующая амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ЦГКБ №6 Екатеринбурга Анна Петухова.Беспощадная пыльца. Как бороться с весенней аллергией?"Самая большая концентрация аллергенной пыльцы приходится на ранние утренние часы: где-то с 4 до 7 часов. Да, всегда хочется после сна открыть окно, проветрить, избавиться от духоты. Но это главная ошибка аллергика. Поэтому как бы ни было жарко, аллергикам с пыльцевой аллергией нельзя проветривать окна в ранние утренние часы", - рассказала собеседница агентства.Петухова отметила, что аллергикам справляться с жарой лучше другими методами - использовать дома воздухоочиститель, увлажнитель воздуха, кондиционер. При этом не открывать окна рекомендуется не только дома, но и на работе, в автомобиле и других местах. Кроме того, важно не забывать о ежедневной влажной уборке помещений, в которых находится аллергик.Еще одна ошибка - принимая ежедневный душ по возвращении домой, игнорировать мытье волос."Когда возвращаешься домой, нужно стирать одежду, в которой ходил, чтобы механически удалить осевшую на ткань пыльцу. И очень важно, принимая душ, обязательно помыть волосы, потому что пористая структура волоса очень хорошо абсорбирует на себе пыльцевые зерна - многие об этом забывают, помыв только тело", - сказала Петухова.Она уточнила, что поллиноз или аллергия на пыльцу - один из самых распространенных видов аллергий. "На наших аллергологических приемах в весенне-летний период каждый третий-четвертый пациент является пациентом с тем или иным видом пыльцевой аллергии", - поделилась врач.

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