Врач Бобровский назвал сардину и сельдь среди самой полезной дешевой рыбы

По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, благодаря регулярному употреблению полезной рыбы можно рассчитывать на более высокую продолжительность жизни.Диетолог Бобровский объяснил в интервью, что благоприятное действие на человеческий организм оказывают жиры, которыми насыщены многие виды рыб и морепродукты. Именно их потребление повышает шансы на долголетие.«Жиры в рыбе и морепродуктах очень полезны, они препятствуют развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также появлению избыточного веса», – рассказал Андрей Бобровский радио Sputnik.Врач согласился, что некоторые сорта полезной рыбы являются дорогостоящими, но при этом отметил: существуют и более доступные виды, эффективно укрепляющие организм и способствующие профилактике различных проблем со здоровьем. Говоря о такой дешевой полезной рыбе, диетолог посоветовал россиянам покупать те ее разновидности, которые называются на «с».«Я советую употреблять сардину, салаку, сельдь и скумбрию. Обращайте внимание в магазинах на такую рыбу. Вся рыба на «с» особенно полезна и чаще всего отличается оптимальным сочетанием цены и качества», - уточнил эксперт.Также врач-диетолог отметил, что для сохранения хорошего здоровья важно, чтобы рацион питания был как можно более разнообразным – это «тренирует» кишечный тракт, ответственный за иммунитет, способствуя развитию его «хорошей» бактериальной флоры. По словам Бобровского, рыба в питании людей тоже должна быть самой разной. Он добавил, что ученые, изучавшие особенности образа жизни в регионах с большим количеством долгожителей, доживавших до 90 лет, констатировали там высокое потребление разнообразной рыбы и морепродуктов.

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