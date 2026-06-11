Врач дал советы, как извлечь максимальную пользу из бега
«Необходимо начинать постепенно, без резкого увеличения дистанции. Подбирайте удобные кроссовки и бегайте по более мягкому покрытию, если есть такая возможность. Также важно следить за техникой: не делать слишком длинный шаг, не «падать» на пятку, держать корпус ровно. Не забывайте также оставлять время на восстановление», — сказал эксперт.
Оптимально, чтобы бег был регулярным, но не изматывающим. Для большинства людей достаточно нескольких тренировок в неделю, а не ежедневных забегов. Бег полезен для сердца, дыхания, нервной системы и контроля веса. Но его польза раскрывается только при умеренности, постепенности и правильной технике. Если соблюдать эти условия, бег становится не источником нагрузки, а хорошим способом поддерживать здоровье и форму.
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