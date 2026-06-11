Диетолог Королева: отказ от мяса может довести до инфаркта или инсульта

Диетолог Маргарита Королева: опасные последствия отказа от мяса тесно связаны с возникающим в этом случае дефицитом витаминов группы B.В интервью доктора медицинских наук Маргариты Королевой прозвучало предупреждение о тех осложнениях, которые могут возникать при отказе от употребления мяса. Врач заявила, что такой отказ чреват развитием дефицита крайне важных для организма полезных веществ в организме. Речь идет о витаминах группы В (B6, B12 и В9, он же фолиевая кислота) – этими витаминами вкупе с белком человеческий организм эффективно обеспечивает именно мясо. По словам Королевой, данные вещества задействуются при осуществлении большого количества биохимических реакций, включая работу системы кроветворения и когнитивные функции мозга.«При дефиците витаминов группы B растет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на фоне повышения уровня гомоцистеина в крови», - рассказала медик «Москве 24».Маргарита Королева объяснила, что гомоцистеин является аминокислотой, чья высокая концентрация негативно отражается на состоянии эндотелия – внутренней выстилки сосудов. При повышенном содержании гомоцистеина для человека возникает риск образования тромбов, ишемии. Последствием этого может стать развитие опасных для жизни состояний.«Даже у тех вегетарианцев, которые поддерживают здоровую физическую форму, может развиваться атеросклероз, а также инсульт и инфаркт. Это обусловлено накоплением гомоцистеин накапливается в сосудистой стенке и мозговой ткани», - сообщила врач.

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