Минздрав раскрыл шокирующую статистику по здоровью мужчин в России

Почти половина женщин и четверть мужчин старше сорока имеют проблемы с репродуктивным здоровьем. Минздрав обнародовал итоги масштабной диспансеризации.Всего обследование прошли более пятнадцати миллионов человек. Среди мужчин 40–49 лет здоровыми признаны 74%, у 26% выявлены факторы риска или заболевания репродуктивной системы.У женщин той же возрастной группы показатели хуже: 57 и 43% соответственно. В возрастной группе 18–39 лет проблемы обнаружены у 31% женщин и 22% мужчин. Среди подростков 15–17 лет факторы риска имеют 21% девушек и 18% юношей.Репродуктивная диспансеризация позволяет на ранних стадиях выявить заболевания и предрасположенность к ним, а при диагнозе «бесплодие» — назначить лечение, включая ЭКО.

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