Врачи рассказали о методах борьбы со вздутием живота в домашних условиях

Гастроэнтерологи Шрипати Кету и Асма Хапра рассказали о методах борьбы со вздутием живота в домашних условиях и объяснили, в каких случаях проблему можно решить без врача. Советы специалистов приводит издание Parade.Врачи отметили, что вздутие может возникать по многим причинам, включая непереносимость лактозы, синдром раздраженного кишечника, запоры, бактериальные инфекции, эндометриоз и даже стресс. В качестве первых шагов они рекомендовали отказаться от газированных напитков, алкоголя и искусственных подсластителей.Кроме того, врач Хапра посоветовала на две недели исключить молочные продукты, поскольку непереносимость лактозы считается одной из самых частых причин появления дискомфорта в животе. По ее словам, также можно попробовать исключить все газообразующие продукты, а затем постепенно возвращать их в рацион, чтобы определить, какая еда вызывает реакцию. Хапра предупредила, что этот метод следует применять недолго, так как длительный отказ от какой-либо группы продуктов ведет к дефициту полезных веществ и истощению.Кета подчеркнула, что при появлении крови в стуле, необъяснимой потере веса, высокой температуре или сильной боли необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Они также напомнили, что вздутие нередко связано не только с питанием, но и с тревогой или хроническим стрессом, которые способны влиять на работу кишечника и усиливать дискомфорт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки