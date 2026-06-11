Названа идеальная для жаркой погоды поза для секса с минимальной нагрузкой на сердце
По словам Самсонова, для профилактики плохого самочувствия в жаркую погоду необходимо контролировать артериальное давление, пить достаточное количество жидкости, по возможности снижать температуру в помещении, а также использовать техники и позы для секса с минимальной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему — например, положение на боку.
Врач обратил внимание на то, что в жару при физических нагрузках повышаются риски развития любых сердечно-сосудистых катастроф. Если во время интима начались нарушение сознания, головокружение, слабость, головная боль, онемение конечностей или лица, Самсонов посоветовал прекратить контакт и немедленно обратиться к врачу.
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