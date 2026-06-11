Россиянам подсказали способы пережить жару на работе без стресса
Павлова также рекомендовала выполнять простые дыхательные упражнения и находить несколько минут для отдыха в течение дня.
«Одна-две минуты медленного дыхания помогают быстро сбросить напряжение», — подчеркнула врач.
Кроме того, она посоветовала разделять крупные задачи на более мелкие этапы, чтобы избежать ощущения перегруженности.
Доктор добавила, что важно устанавливать границы между работой и личным временем, а также не брать на себя лишние обязанности. По ее мнению, такие привычки помогают защитить нервную систему и уменьшают влияние стресса на самочувствие и отношения с коллегами.
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