Россиянам подсказали способы пережить жару на работе без стресса

Врач-эндокринолог Зухра Павлова дала неочевидные советы для снижения стресса, которые помогут сохранить работоспособность в жару. Способы пережить зной без дополнительной нагрузки на нервную систему она подсказала в своем Telegram-канале.Врач отметила, что в жаркую погоду усталость и раздражительность возникают быстрее, а постоянное рабочее напряжение только усиливает негативное влияние высоких температур на организм. По ее словам, снизить уровень дискомфорта помогают правильная осанка за рабочим столом, регулярная смена положения тела и короткие перерывы между задачами.Павлова также рекомендовала выполнять простые дыхательные упражнения и находить несколько минут для отдыха в течение дня.«Одна-две минуты медленного дыхания помогают быстро сбросить напряжение», — подчеркнула врач.Кроме того, она посоветовала разделять крупные задачи на более мелкие этапы, чтобы избежать ощущения перегруженности.Доктор добавила, что важно устанавливать границы между работой и личным временем, а также не брать на себя лишние обязанности. По ее мнению, такие привычки помогают защитить нервную систему и уменьшают влияние стресса на самочувствие и отношения с коллегами.

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