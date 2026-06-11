Диетолог рассказала, чем грозит употребление шпрот
По словам специалиста, главная проблема шпрот — копчение. Образующиеся при этом бензапирен и акриламид разрушают ткани, вызывают окислительный стресс и раннее старение, а также ассоциированы с сердечно-сосудистыми патологиями и раком.
Кроме того, большое количество соли в шпротах способно резко поднять давление.
«Если у человека сосудистая недостаточность, это может оторвать тромб, спровоцировать аритмию и летальный исход», — предупредила Соломатина.
Чтобы снизить вред, диетолог советует есть шпроты только по большим праздникам и в сочетании с зеленью и цельнозерновым хлебом.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий