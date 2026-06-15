Врач подверг критике популярный у россиян метод лечения изжоги
По словам Вялова, многие люди употребляют молоко, чтобы справиться с изжогой. Врач отметил, что этот напиток действительно способен принести временное облегчение, так как он обладает обволакивающим эффектом и разбавляет желудочный сок.
Однако, как подчеркнул врач, молоко не устраняет причину изжоги. Более того, в некоторых случаях оно может спровоцировать повторный выброс кислоты, так как содержит кальций и жиры. В связи с этим Вялов призвал не использовать этот продукт как системное лечение.
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