Россиянам дали семь советов для борьбы со стрессом на работе

Стресс на работе, а особенно в сочетании с жарой, может привести к тому, что нервная система станет работать на износ, заявила эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она дала россиянам семь советов для борьбы с перенапряжением.Во-первых, по словам Павловой, необходимо следить за позой, когда человек сидит во время работы. «Держите спину ровно, плечи расслаблены. Если работаете за компьютером, то монитор держим на уровне глаз. Каждые 40-50 минут меняйте положение. Это снижает мышечное напряжение», — пояснила она.Во-вторых, нужно делать короткие паузы во время работы, добавила врач. Это время лучше уделить движению: встать, потянуться или просто закрыть глаза, если усталость слишком сильная. Третий совет от доктора — практиковать дыхательные упражнения на протяжении одной-двух минут, поскольку с их помощью можно сбросить напряжение.В-четвертых, Павлова посоветовала устанавливать четкие границы на работе. «Определите время, после которого вы не отвечаете на рабочие сообщения и не проверяете почту (…). Это один из самых эффективных способов защитить нервную систему», — утверждает врач. Кроме того, доктор призвала ради сохранения нервной системы разделять большие задачи на маленькие, научиться отказывать, чтобы не брать на себя чужие обязанности, а также не переключаться сразу с работы на домашние дела.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки