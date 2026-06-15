Диетолог Кабанов: в магазинных пельменях часто содержится сахар

Диетолог Алексей Кабанов рассказал, чем вредны для организма магазинные пельмени.Диетолог Кабанов высказался в интервью о том, что в пельменях, покупаемых в магазине, могут содержаться высокие дозы сахара.«В готовых пельменях кроме мяса обычно содержится значительное количество критически значимых веществ – соли, насыщенных жиров и очень часто – сахара», - сообщил медик «Газете.Ru».Специалист подчеркнул, что если такой продукт употребляется часто, организму и здоровью может быть нанесен серьезный вред. Также Алексей Кабанов посоветовал при покупке магазинных пельменей читать состав на их упаковке: ингредиенты, которые указываются первыми, содержатся в готовых продуктах в самой высокой концентрации.Тем, кто не ленится готовить пельмени дома, диетолог порекомендовал следить за тем, чтобы их мясная начинка не была излишне жирной. Кабанов напомнил о необходимости контроля насыщенных жиров, содержащихся в продуктах животного происхождения. Их слишком частое и неумеренное потребление ведет к повышенному уровню холестерина, увеличивает подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям.

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