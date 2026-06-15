Идеальны для похудения: диетолог рассказала о пользе шампиньонов

Врач-диетолог Елена Тихомирова: шампиньоны улучшают состояние кишечной микрофлоры.Диетолог Тихомирова рассказала о пользе шампиньонов в интервью на тему самых полезных для кишечника продуктов. Медик объяснила, что они богаты грибной клетчаткой, практически не всасывающейся пищеварительным трактом – в толстом кишечнике она действует подобно губке, впитывающей все нехорошее и вредное.«Когда клетчатка шампиньонов идет по толстому кишечнику, она сорбирует большое количество вредных веществ, и затем все выводится наружу», - поделилась Елена Тихомирова.Диетолог добавила, что употребление шампиньонов полезно также тем, что оно улучшает перистальтику кишечника. Вдобавок их клетчатка служит источником питания «хорошим» кишечным бактериям (в частности, бифидобактериям, лактобактериям). Благодаря этому улучшается общее состояние кишечной микрофлоры, с чем, в свою очередь, тесно связаны активное функционирование иммунной системы, эффективная защита организма от инфекций, профилактика депрессивных состояний и болезней мозга.При отсутствии индивидуальных ограничений шампиньоны будут очень полезны людям, пытающимся похудеть.«Для худеющих шампиньоны – просто идеальный продукт в том плане, что у них практически отсутствует калорийность. Вся калорийность шампиньонов представлена только клетчаткой, которая, как известно, не переваривается. К тому же в них не содержатся жиры и углеводы», - сообщила Елена Тихомирова «Известиям».Дополнительно диетолог посоветовала есть для улучшения здоровья кишечника печеные яблоки.

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