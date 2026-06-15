Раскрыт доступный суперфуд для здорового долголетия

Нейробиолог Дэвид Кокс назвал любимый и доступный суперфуд, способствующий здоровому долголетию. Рекомендацию специалиста опубликовало Mirror.«Изменения в рационе, независимо от того, 20 вам лет или 90, все еще могут существенно изменить ситуацию и подарить вам много лет здоровой жизни», — уверен Кокс. Он признался, что сам ради продления жизни старается ежедневно есть ягоды.Своими любимыми вариантами суперфуда нейробиолог назвал чернику и клубнику. По его словам, эти ягоды стали ключевым компонентом его рациона. В них содержатся натуральные химические вещества, называемые салицилатами, которые помогают обезвреживать «клетки-зомби» и облегчают иммунной системе процесс избавления от них, объяснил нейробиолог.Под клетками-зомби Кокс подразумевает поврежденные клетки, пострадавшие от внутренних или внешних факторов. Организм ежедневно избавляется от них через естественный процесс апоптоза (запрограммированной гибели) или путем регенерации.

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