Как грамотно удалить опасные пестициды с ягод

Американская организация по защите окружающей среды Environmental Working Group регулярно выясняет степень загрязнения овощей и фруктов. Ягоды постоянно оказываются в списке «Грязная дюжина», рассказывает CNN.Многочисленные научные исследования доказывают вред агрохимикатов для здоровья. При попадании пестицидов в организм во время беременности растут риски дефектов плода и даже выкидышей. У детей они вызывают понижение способностей к обучению, а у взрослых – целый набор опасных заболеваний, включая ССЗ и онкологию, бесплодие и генетические патологии. Одно из исследований позволило сделать вывод, что контакт с подобными веществами передается на 20 поколений вперед.Те химикаты, которые проникают в ягоды, удалить полностью невозможно. Но реально снизить их вред, смыв с поверхности. При помощи воды можно удалить лишь 30% пестицидов, а замачивание в соде или уксусе доводит эту долю до 50%. Для создания щелочного раствора стоит добавить чайную ложку соды на два стакана воды. Ягоды замачиваются на одну-две минуты. Другой вариант: смешать одну часть белого столового уксуса с тремя-четырьмя частями воды, «сеанс» длится также одну-две минуты.Потом нужно промыть ягоды, аккуратно выложить их из миски, чтобы осадок остался на дне, промокнуть сухой салфеткой и сразу подавать к столу. Хранить нельзя, продукт может испортиться.Обработка снизит вред от пестицидов, но идеальный вариант: покупать органические, экологически чистые ягоды.

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