Загрязненный воздух вредит сердцу способами, которые врачи только стали понимать

Загрязнение воздуха не входит в список факторов риска развития проблем с аортальным клапаном — клапаном сердца, который открывается с каждым ударом.Кардиологи, отслеживающие риск развития сужения аортального клапана у пациента, используют хорошо знакомый контрольный список. Возраст. Мужской пол. Повышенный уровень холестерина. Наследственный риск. Эти факторы лежат в основе клинической картины на протяжении десятилетий.Качество воздуха никогда не входило в этот список. Новое исследование, проведенное с участием почти полумиллиона взрослых и наблюдавшееся в течение более десяти лет, предполагает, что оно, вероятно, должно было бы там быть, и причины, которые выявляются, могут быть глубже, чем просто одна цифра. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.Когда этот клапан затвердевает и его отверстие сужается, крови трудно проталкиваться через него. Врачи называют это аортальным стенозом, и он развивается постепенно, часто без симптомов, пока ухудшение состояния не станет внезапным.Это заболевание стало наиболее распространенным нарушением клапанной функции сердца у пожилых людей. В более богатых странах оно поражает примерно каждого восьмого пожилого человека, и в тяжелых случаях шансы на выживание без хирургического вмешательства невелики.Загрязнение воздуха давно связывают с проблемами сердца, однако никто не проверял, достигает ли оно именно этого клапана. Эпидемиолог Яохуа Тянь, доктор философии, из Хуачжунского университета науки и технологий (HUST) в Ухане, Китай, возглавила группу, которая поставила перед собой задачу изменить это.Исследовательская группа использовала данные из британского биобанка (UK Biobank), долгосрочного исследования здоровья британских взрослых. Они сопоставили домашний адрес каждого человека с местным уровнем загрязнения воздуха и отслеживали состояние здоровья его сердца. В течение примерно 13 лет у более чем 3600 участников развилось сужение клапана сердца.Закономерность было трудно не заметить. Люди, вдыхающие больше твердых частиц – мелкодисперсной сажи, известной как PM2.5, – сталкивались примерно с 60-процентным повышением вероятности заболевания при каждом значительном увеличении уровня воздействия.Азотсодержащие газы, выделяемые транспортными средствами, и более крупные частицы пыли также представляли повышенный риск, примерно на треть выше. Хуже всего обстояли дела у жителей наиболее загрязненных районов, где риск был более чем в два с половиной раза выше, чем в районах с самым чистым воздухом.Опасность не ограничивалась грязными городами. Даже там, где воздух соответствовал более строгим нормам, установленным Всемирной организацией здравоохранения, повышенный риск сохранялся. Чистый на вид воздух, по официальным стандартам, по-прежнему ассоциировался с большим количеством заболеваний.Это согласуется с растущим числом исследований, посвященных сердцу. Один крупный анализ европейского населения показал, что загрязнение окружающей среды ниже официальных норм все равно повышает вероятность инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.Для болезни, которая часто протекает бессимптомно на поздних стадиях, отсутствие минимального допустимого уровня опасности меняет ситуацию. Это усиливает аргументы в пользу политики по улучшению качества воздуха и более раннего обследования лиц, наиболее подверженных риску.Однако загрязнение окружающей среды — это лишь половина дела. Исследователи также оценили наследственные шансы каждого человека, используя 40 генетических маркеров. Генетический риск выделялся сам по себе. Шансы были примерно вдвое выше у тех, кто находился в самой низкой группе риска.Вместе эти два фактора не просто суммировались. У взрослых с высоким наследственным риском и интенсивным воздействием факторов риска риск был в четыре-шесть раз выше, чем у тех, кто жил в чистом воздухе и имел благоприятные гены. Это больше, чем любой из этих факторов по отдельности.Аналогичная взаимосвязь была обнаружена и в других частях тела. В отдельном исследовании ученые, используя схожий метод, связали загрязненный воздух и наследственный риск с опасными изменениями в аорте — крупном сосуде, в который впадает сердце.Почему загрязнение воздуха и гены объединяются, чтобы повлиять на клапан сердца, остается открытым вопросом. Команда провела поиски в базах данных генов, сравнив более 1300 генов, связанных с загрязнителями воздуха, с примерно 600 генами, связанными с заболеваниями сердечных клапанов.В результате этого сравнения было выявлено 118 генов, которые входят в обе группы. Большинство из них сгруппированы вокруг воспаления и накопления холестерина в стенках артерий — факторов, которые давно подозреваются в развитии заболеваний клапанов сердца. Однако вопрос о том, вызывает ли загрязнение окружающей среды непосредственно эту форму сердечного заболевания, здесь не изучался.Ничто из этого не доказывает, как загрязнение окружающей среды вредит сердечному клапану. Генетические исследования — это компьютерная карта, указывающая, где искать проблему, а не измерения, проведенные внутри сердца человека. Это лишь отправная точка для лабораторных экспериментов, подчеркивают авторы. Это не ответ.Один набор данных может ввести в заблуждение, поэтому команда проверила связь на второй, совершенно другой выборке. Более восьми миллионов взрослых жителей северо-западного Китая демонстрировали ту же закономерность в течение семи лет.Там эффект был менее выражен, что исследователи объясняют более молодым возрастом и более пыльным, менее токсичным загрязнением, чем выхлопные газы автомобилей в Великобритании. Тем не менее, направление изменений оставалось тем же, и кривые из двух стран практически совпадали. Та же история, только на другом континенте.Тем не менее, следует проявлять осторожность. Подобные исследования позволяют отслеживать, кто заболевает, а также что они дышат, но они не могут доказать, что именно воздух стал причиной заболевания. Кроме того, генетическая оценка проводилась на людях европейского происхождения и может быть неприменима к другим группам населения.Раньше в этой области доминировали догадки; теперь же появились точные цифры. Впервые крупное исследование связало длительное воздействие загрязненного воздуха с повышенным риском этого заболевания клапанов сердца, причем наследственный фактор усиливает этот эффект. Виновников два, а не один.Это открывает практические возможности. Кардиологи могли бы начать учитывать качество воздуха как еще один фактор риска, особенно для пациентов, уже имеющих генетические предрасположенности, а у ведомств появляется еще одна причина для снижения предельных значений.Более глубокий вопрос заключается в том, как это происходит, и именно в этом направлении будет развиваться следующий этап исследований. С помощью многократных сканирований сердца в течение длительного времени исследователи смогут наблюдать за затвердеванием клапана у живых пациентов и выяснить, когда именно загрязненный воздух наносит свой вред.

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