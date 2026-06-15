Загрязненный воздух вредит сердцу способами, которые врачи только стали понимать
Кардиологи, отслеживающие риск развития сужения аортального клапана у пациента, используют хорошо знакомый контрольный список. Возраст. Мужской пол. Повышенный уровень холестерина. Наследственный риск. Эти факторы лежат в основе клинической картины на протяжении десятилетий.
Качество воздуха никогда не входило в этот список. Новое исследование, проведенное с участием почти полумиллиона взрослых и наблюдавшееся в течение более десяти лет, предполагает, что оно, вероятно, должно было бы там быть, и причины, которые выявляются, могут быть глубже, чем просто одна цифра. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Когда этот клапан затвердевает и его отверстие сужается, крови трудно проталкиваться через него. Врачи называют это аортальным стенозом, и он развивается постепенно, часто без симптомов, пока ухудшение состояния не станет внезапным.
Это заболевание стало наиболее распространенным нарушением клапанной функции сердца у пожилых людей. В более богатых странах оно поражает примерно каждого восьмого пожилого человека, и в тяжелых случаях шансы на выживание без хирургического вмешательства невелики.
Загрязнение воздуха давно связывают с проблемами сердца, однако никто не проверял, достигает ли оно именно этого клапана. Эпидемиолог Яохуа Тянь, доктор философии, из Хуачжунского университета науки и технологий (HUST) в Ухане, Китай, возглавила группу, которая поставила перед собой задачу изменить это.
Исследовательская группа использовала данные из британского биобанка (UK Biobank), долгосрочного исследования здоровья британских взрослых. Они сопоставили домашний адрес каждого человека с местным уровнем загрязнения воздуха и отслеживали состояние здоровья его сердца. В течение примерно 13 лет у более чем 3600 участников развилось сужение клапана сердца.
Закономерность было трудно не заметить. Люди, вдыхающие больше твердых частиц – мелкодисперсной сажи, известной как PM2.5, – сталкивались примерно с 60-процентным повышением вероятности заболевания при каждом значительном увеличении уровня воздействия.
Азотсодержащие газы, выделяемые транспортными средствами, и более крупные частицы пыли также представляли повышенный риск, примерно на треть выше. Хуже всего обстояли дела у жителей наиболее загрязненных районов, где риск был более чем в два с половиной раза выше, чем в районах с самым чистым воздухом.
Опасность не ограничивалась грязными городами. Даже там, где воздух соответствовал более строгим нормам, установленным Всемирной организацией здравоохранения, повышенный риск сохранялся. Чистый на вид воздух, по официальным стандартам, по-прежнему ассоциировался с большим количеством заболеваний.
Это согласуется с растущим числом исследований, посвященных сердцу. Один крупный анализ европейского населения показал, что загрязнение окружающей среды ниже официальных норм все равно повышает вероятность инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
Для болезни, которая часто протекает бессимптомно на поздних стадиях, отсутствие минимального допустимого уровня опасности меняет ситуацию. Это усиливает аргументы в пользу политики по улучшению качества воздуха и более раннего обследования лиц, наиболее подверженных риску.
Однако загрязнение окружающей среды — это лишь половина дела. Исследователи также оценили наследственные шансы каждого человека, используя 40 генетических маркеров. Генетический риск выделялся сам по себе. Шансы были примерно вдвое выше у тех, кто находился в самой низкой группе риска.
Вместе эти два фактора не просто суммировались. У взрослых с высоким наследственным риском и интенсивным воздействием факторов риска риск был в четыре-шесть раз выше, чем у тех, кто жил в чистом воздухе и имел благоприятные гены. Это больше, чем любой из этих факторов по отдельности.
Аналогичная взаимосвязь была обнаружена и в других частях тела. В отдельном исследовании ученые, используя схожий метод, связали загрязненный воздух и наследственный риск с опасными изменениями в аорте — крупном сосуде, в который впадает сердце.
Почему загрязнение воздуха и гены объединяются, чтобы повлиять на клапан сердца, остается открытым вопросом. Команда провела поиски в базах данных генов, сравнив более 1300 генов, связанных с загрязнителями воздуха, с примерно 600 генами, связанными с заболеваниями сердечных клапанов.
В результате этого сравнения было выявлено 118 генов, которые входят в обе группы. Большинство из них сгруппированы вокруг воспаления и накопления холестерина в стенках артерий — факторов, которые давно подозреваются в развитии заболеваний клапанов сердца. Однако вопрос о том, вызывает ли загрязнение окружающей среды непосредственно эту форму сердечного заболевания, здесь не изучался.
Ничто из этого не доказывает, как загрязнение окружающей среды вредит сердечному клапану. Генетические исследования — это компьютерная карта, указывающая, где искать проблему, а не измерения, проведенные внутри сердца человека. Это лишь отправная точка для лабораторных экспериментов, подчеркивают авторы. Это не ответ.
Один набор данных может ввести в заблуждение, поэтому команда проверила связь на второй, совершенно другой выборке. Более восьми миллионов взрослых жителей северо-западного Китая демонстрировали ту же закономерность в течение семи лет.
Там эффект был менее выражен, что исследователи объясняют более молодым возрастом и более пыльным, менее токсичным загрязнением, чем выхлопные газы автомобилей в Великобритании. Тем не менее, направление изменений оставалось тем же, и кривые из двух стран практически совпадали. Та же история, только на другом континенте.
Тем не менее, следует проявлять осторожность. Подобные исследования позволяют отслеживать, кто заболевает, а также что они дышат, но они не могут доказать, что именно воздух стал причиной заболевания. Кроме того, генетическая оценка проводилась на людях европейского происхождения и может быть неприменима к другим группам населения.
Раньше в этой области доминировали догадки; теперь же появились точные цифры. Впервые крупное исследование связало длительное воздействие загрязненного воздуха с повышенным риском этого заболевания клапанов сердца, причем наследственный фактор усиливает этот эффект. Виновников два, а не один.
Это открывает практические возможности. Кардиологи могли бы начать учитывать качество воздуха как еще один фактор риска, особенно для пациентов, уже имеющих генетические предрасположенности, а у ведомств появляется еще одна причина для снижения предельных значений.
Более глубокий вопрос заключается в том, как это происходит, и именно в этом направлении будет развиваться следующий этап исследований. С помощью многократных сканирований сердца в течение длительного времени исследователи смогут наблюдать за затвердеванием клапана у живых пациентов и выяснить, когда именно загрязненный воздух наносит свой вред.
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