Эксперт Тыринова рассказала, почему аллергиков становится больше

Частота и распространенность аллергических заболеваний в мире растет из-за изменения климата. На тяжесть симптомов влияет увеличивающаяся длительность цветения растений, сообщила ТАСС преподаватель института медицины и медицинских технологий НГУ, заведующая лабораторией НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Тамара Тыринова.«Продолжающееся изменение климата способствует увеличению частоты и распространенности аллергических заболеваний. Повышение температуры влияет на ранний старт сезона цветения и увеличивает его длительность. Это, конечно, влияет на тяжесть симптомов и продолжительность симптоматических периодов», — сказала она.Эксперт также обратила внимание на то, что повышение выбросов углекислого газа определяет не только парниковые эффекты, но и стимулирует более интенсивное образование пыльцы. Кроме того, вместе с изменением климата изменяется и видовой состав насекомых и растений, что влияет на число обострений сезонных аллергических заболеваний.

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