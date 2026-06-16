Эксперт Тыринова рассказала, почему аллергиков становится больше
«Продолжающееся изменение климата способствует увеличению частоты и распространенности аллергических заболеваний. Повышение температуры влияет на ранний старт сезона цветения и увеличивает его длительность. Это, конечно, влияет на тяжесть симптомов и продолжительность симптоматических периодов», — сказала она.
Эксперт также обратила внимание на то, что повышение выбросов углекислого газа определяет не только парниковые эффекты, но и стимулирует более интенсивное образование пыльцы. Кроме того, вместе с изменением климата изменяется и видовой состав насекомых и растений, что влияет на число обострений сезонных аллергических заболеваний.
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