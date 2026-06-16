Россиянам объяснили резкое желание сходить в туалет после кофе
По словам Вялова, кофе, выпитый натощак, стимулирует желудочно-кишечный рефлекс. Раздражение пустого желудка, в свою очередь, ускоряет перистальтику кишечника. Это нормальный физиологический процесс, который происходит у всех людей, подчеркнул доктор.
В связи с этим он призвал россиян не стесняться этого явления и не считать его патологией. При этом Вялов добавил, что, если позывы в туалет возникают после кофе, выпитого на полный желудок, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем.
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