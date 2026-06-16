Названы веские причины отказаться от кофе

Врач общей практики Сурадж Кукадиа, ведущий популярный аккаунт на платформе TikTok под псевдонимом «доктор Судж», назвал веские причины отказаться от кофе. Его предупреждение опубликовало издание Mirror.Кукадиа рассказал, что исключить кофе из рациона стоит при нарушениях сна, повышенной тревожности или учащенном сердцебиении. «Если вы чувствуете один из этих симптомов, пожалуйста, сократите количество выпиваемого кофе. В идеале прекратите его пить полностью», — посоветовал врач.Он отметил, что кофе переваривается долго, и время его употребления может не иметь значения для организма. «Утренняя чашка кофе, скорее всего, все еще будет в вашем теле, когда вы попытаетесь лечь спать вечером, что значительно снизит качество вашего сна», — предупредил Кукадиа.

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