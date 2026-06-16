Назван способ дожить до 120 лет
«Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет — через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни», — подчеркнул Глыбочко.
Ректор отметил, что в России уже формируется культура здорового долголетия, в том числе благодаря инновационным технологиям. Метаболомный скрининг уже сегодня позволяет выявлять риски хронических заболеваний задолго до появления симптомов, а нейросети на ЭКГ видят угрозу сердечной недостаточности за три-пять лет.
До этого стало известно, что максимальное потребление кислорода может многое рассказать о состоянии организма и предполагаемой продолжительности жизни.
Ранее 102-летняя жительница Великобритании отпраздновала день рождения и раскрыла алкогольный секрет своего долголетия.
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