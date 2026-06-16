Связь между витамином С и здоровьем мозга стала еще более очевидной

Мы не можем синтезировать витамин С самостоятельно, поэтому нам необходимо получать достаточное количество этого важного питательного вещества с пищей. Он циркулирует по всему нашему организму: из желудка в кровь, и далее в мозг.Предыдущие исследования показали, насколько важен витамин С для функционирования мозга. Он концентрируется в тканях мозга, при этом спинномозговая жидкость, омывающая мозг, содержит вдвое больше витамина С, чем кровь.Достаточное потребление витамина С также связывают с более низким риском развития болезни Альцгеймера.Новые исследования позволяют узнать больше о том, как витамин С может способствовать улучшению здоровья мозга в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.Известно, что витамин С является антиоксидантом и участвует во множестве химических реакций в нашем организме. Но мало данных о том, как уровень витамина С в крови (который легче определить) может быть связан со здоровьем мозга.Для большей ясности исследователи из Хиросакского университета в Японии взяли образцы крови у 2044 добровольцев со средним возрастом 69 лет и изучили, как уровни витамина С в этих образцах соотносятся с определенными характеристиками на снимках головного мозга.Их особенно интересовала ключевая нейронная сеть головного мозга, называемая сетью пассивного режима работы мозга (DMN), которая незаметно работает, соединяя множество частей мозга, даже когда вам кажется, что вы ничего не делаете.Ослабление активности сети пассивного режима работы мозга также связывают с когнитивными нарушениями, поэтому исследователи хотели выяснить, насколько тесны эти связи у пожилых японцев.В ходе исследования была выявлена четкая взаимосвязь между участниками: более высокое содержание витамина С в крови было связано с большим объемом серого вещества — ткани головного мозга, отвечающей за память, движение и эмоции.Более высокие уровни витамина С также коррелировали с более сильной связью в сети пассивного режима работы мозга (DMN).Однако это была лишь разовая оценка, поэтому она не доказывает прямого влияния витамина С на эти нейронные связи в мозге. Скорее, она предполагает, что витамин С может играть роль в поддержании здоровья мозга – и, возможно, даже помочь предотвратить деменцию.«Это открытие порождает захватывающую гипотезу о том, что диета, богатая витамином С, может играть вспомогательную роль в поддержании здоровья мозга и смягчении возрастного снижения когнитивных функций у пожилых людей», — говорит радиолог Томохиро Шинтаку из Университета Хиросаки.Сеть пассивного режима работы мозга (DMN) связывает несколько важных областей мозга, включая вентромедиальную префронтальную кору в передней части мозга (связанную с обработкой информации о риске, страхе и эмоциях) и заднюю поясную кору в центре (участвующую в памяти и управлении движениями).В целом, сеть пассивного режима работы мозга (DMN) связана с целым рядом различных когнитивных функций, охватывающих то, что мы помним о себе и как мы себя называем, размышления о будущем и управление вниманием.Предыдущие исследования показали, что у людей с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона и депрессией, как правило, более слабая и менее развитая сеть пассивного режима работы мозга (DMN).Для более детального изучения этих взаимосвязей требуется гораздо больше исследований, но можно предположить, что достаточное количество витамина С может помочь поддерживать более бесперебойную работу сети пассивного режима работы мозга и предотвращать некоторые из этих расстройств здоровья мозга.«Насколько нам известно, это первое исследование, демонстрирующее связь между уровнем витамина С в плазме крови и связностью сети пассивного режима работы мозга», — пишут исследователи.В своем анализе исследователи учли несколько факторов, которые также могут влиять на здоровье мозга, включая возраст, пол и такие заболевания, как высокое кровяное давление.Но они хотят проверить, смогут ли они воспроизвести свои результаты в лонгитюдных исследованиях, отслеживающих людей в течение нескольких лет, и в более разнообразных группах. Это поможет нам понять, применимы ли выявленные здесь взаимосвязи у относительно пожилых людей, проживающих в Японии, к другим группам населения или возрастным категориям.Тем не менее, это еще одна причина задуматься о том, чтобы включить в свой рацион больше витамина С. Он содержится не только в апельсинах, самом известном источнике, но и во многих других фруктах и овощах.Предыдущие исследования связывали оптимальный уровень витамина С с более сильной иммунной системой, но он мало помогает при обычной простуде.Предположения о том, что оно также может защищать от загрязнения воздуха, быть секретом молодости кожи или улучшать здоровье мозга, могут быть не столь однозначными.Эти взаимосвязи, безусловно, заслуживают изучения, и пока они служат напоминанием о преимуществах сбалансированного питания, пока ученые изучают детали.«Больше всего в этом исследовании меня поразило то, что нам удалось выявить эти тонкие, но значимые взаимосвязи между одним-единственным фактором питания и крупномасштабными нейронными сетями головного мозга, используя надежную когорту из более чем 2000 пожилых людей, проживающих в одном сообществе», — говорит Шинтаку. «Это действительно подчеркивает потенциальное влияние наших повседневных пищевых привычек на структуру нашего мозга».

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