Россиянам назвали неочевидное последствие плохой гигиены полости рта
Янг утверждает, что из-за кариеса и пародонтита, которые являются следствием плохой гигиены, могут возникнуть проблемы с щитовидной железой. Дело в том, что микробы из полости рта начинают путешествовать по всему организму, поэтому оказывают на него негативное влияние, пояснила она.
Если щитовидная железа на протяжении долгого времени пытается бороться с инфекцией, то может нарушиться выработка гормонов, предупредила врач. В результате усугубятся такие заболевания, как гипотиреоз и аутоимунный тиреоидит, подчеркнула она.
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