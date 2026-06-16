Россиянам назвали неочевидное последствие плохой гигиены полости рта

Эндокринолог Екатерина Янг призвала тщательно соблюдать гигиену полости рта, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем. Неочевидное последствие плохой чистки зубов она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

Янг утверждает, что из-за кариеса и пародонтита, которые являются следствием плохой гигиены, могут возникнуть проблемы с щитовидной железой. Дело в том, что микробы из полости рта начинают путешествовать по всему организму, поэтому оказывают на него негативное влияние, пояснила она.

Если щитовидная железа на протяжении долгого времени пытается бороться с инфекцией, то может нарушиться выработка гормонов, предупредила врач. В результате усугубятся такие заболевания, как гипотиреоз и аутоимунный тиреоидит, подчеркнула она.

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