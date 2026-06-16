Врач назвала делающий восьмичасовой сон вредным фактор

Врач общей практики из Индии Сарика Н. Холла назвала фактор, который делает восьмичасовой сон вредным. Ее цитирует India Today.Холла объяснила, что для здоровья важно не только количество часов ночного отдыха, но и время, когда человек ложится спать. Слишком поздний (например, в 3 часа ночи) отбой может провоцировать резистентность к инсулину и появление лишнего веса, а также повышать риск диабета, даже если формально человек спит достаточно.Доктор также уточнила, что время отхода ко сну очень важно, поскольку оно влияет на циркадные ритмы — внутренние часы организма, которые регулируют сон и бодрость, обмен веществ и выработку гормонов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки