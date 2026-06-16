Врач назвала делающий восьмичасовой сон вредным фактор
Холла объяснила, что для здоровья важно не только количество часов ночного отдыха, но и время, когда человек ложится спать. Слишком поздний (например, в 3 часа ночи) отбой может провоцировать резистентность к инсулину и появление лишнего веса, а также повышать риск диабета, даже если формально человек спит достаточно.
Доктор также уточнила, что время отхода ко сну очень важно, поскольку оно влияет на циркадные ритмы — внутренние часы организма, которые регулируют сон и бодрость, обмен веществ и выработку гормонов.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий