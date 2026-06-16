Это рак? Пять признаков того, что вздутие живота может быть чем-то серьезным

Вздутие живота является распространенным недомоганием, поэтому на него часто не обращают внимания.Согласно статистике, только около трети людей, у которых регулярно происходит вздутие живота, считают нужным обратиться к врачу. Действительно, зачастую вздутие вызывается тривиальными причинами временного характера – несварением, влиянием гормонов и рутинного стресса. Но данное состояние далеко не всегда безобидно, оно также вполне может быть признаком чего-то серьезного.Пять признаков могут говорить о том, что вздутие живота требует консультации с врачом.Боль. Одна из опасных причин вздутия живота у женщин – рак яичников. Когда раковые клетки начинают блокировать лимфатическую дренажную систему, в животе может накапливаться жидкость: данное состояние известно как асцит.Учащенное мочеиспускание. По словам врача-гинеколога Татьяны Коледовов, необычные проблемы с кишечником или мочеиспусканием наряду с вздутием живота тоже могут быть признаком рака яичников. В частности, при развитии опухоли возникают плохо контролируемые позывы срочно посетить туалет.Стойкое вздутие живота. В том случае, если оно длится более двух недель в месяц, нужно обязательно записаться на прием врачу.Изменения аппетита. При появлении опухолей в области живота нередко происходит изменение аппетита, возникает быстрое насыщение, длительное нежелание есть – все этоУтомляемость. Вздутие живота может быть признаком застойной сердечной недостаточности. По данным AHA, дополнительно при этом будут ощущаться быстро возникающая утомляемость, одышка, учащенное сердцебиение.

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