Диетолог Пономарева рассказала как избавиться от жира на животе без спорта

Вы на самом деле довольны своим телом, но упрямые валики жира вокруг живота действуют вам на нервы? Жир на животе – это не только вопрос эстетики, но и вопрос здоровья.Вот почему с точки зрения здоровья имеет смысл бороться с нашими жировыми отложениями, и это возможно даже без физических упражнений.Снизить стрессСтресс в семье или неприятности с коллегами на работе – постоянный стресс делает вас толстым."Как только мы перегружаемся, организм выделяет гормон кортизол. Это не только вызывает чувство голода, но и замедляет метаболизм", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Запаситесь витамином DИсследователи обнаружили, что люди с высоким содержанием витамина D в организме, как правило, имеют меньше жира на животе. В дополнение к обмену веществ, он также стимулирует обновление клеток и иммунную систему, что обеспечивает прилив энергии.Сбалансированное питание"Исключив определенные продукты из своего списка продуктов, вы сможете относительно быстро избавиться от жира на животе. Сахар и переработанные углеводы, такие как белый хлеб, кукурузные хлопья, рис или макароны, запрещены; также сладости, сладкие напитки и алкоголь".На тарелке разрешены: овощи, белок в виде бобовых, таких как фасоль и чечевица, обезжиренные молочные продукты, нежирное мясо и цельнозерновой хлеб и макаронные изделия. В отличие от варианта с белой мукой, продукты из цельного зерна дольше сохраняют чувство сытости, а содержащиеся в них пищевые волокна также способствуют сжиганию жира.Спать большеМы не только не едим во время сна, но если мы ужинаем в нужное время, тело сжигает жир, пока мы спим.Если вы едите как можно раньше, фаза до завтрака удлиняется. Если вы «голодаете» не менее 12 часов между ними, организм активирует аутофагию. Во время этого процесса обновления клеток организм использует собственные резервы организма, но только при низком уровне инсулина. Вот почему важно, чтобы мы не ели непосредственно перед сном.

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