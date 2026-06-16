Врач назвал главную опасность застревания в лифте
По словам специалиста, самое страшное в таких обстоятельствах — это паника. Он объяснил, что у некоторых людей, когда они застревают в лифте, может начаться паническая атака, из-за чего расход кислорода увеличивается. При этом Звонков отметил, что людей спасают намного раньше, чем концентрация углекислого газа становится опасной для жизни.
«Проблема осталась только одна – дождаться помощи, не поддаваясь панике. Нужно вызвать МЧС, и обслуживающие организации. Даже из лифтов людей спасают меньше, чем за час. Это все неприятно, но жизни не угрожает», — добавил бывший врач скорой помощи.
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