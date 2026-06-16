Раскрыта неожиданная опасность автомобильного кондиционера

Врач-аллерголог, иммунолог Елена Москаева предупредила водителей о неожиданной опасности, которую может таить в себе автомобильный кондиционер. Ее доктор раскрыла в разговоре с «Известиями».Иммунолог объяснила, что в кондиционерах могут накапливаться вещества, способные вызывать аллергию: микроскопические частицы плесневых грибов и пылевых клещей, а также пыльцы растений. По словам Москаевой, опасность заключается в том, что все эти вещества поднимаются в воздух, когда кондиционер включают.Чтобы избежать накопления аллергенов в кондиционере, в материале порекомендовали обращать внимание на три фактора: запах, который появляется даже на несколько секунд после включения системы; слабый поток воздуха и то, что стекла стали быстрее запотевать даже при включенной вентиляции. Наличие хотя бы одного из этих признаков не означает, что кондиционер неисправен, однако требует внимания, заключили в статье.

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