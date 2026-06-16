Звон в ушах может приводить к необратимым последствиям для здоровья
По информации американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, порядка 13% взрослых жителей страны имеют трудности со слухом. А в категории после 65 лет их уже 27%. Тиннитус зафиксирован у 10% взрослых.
Механизм формирования тиннитуса основан на повреждении волосковых клеток улитки внутреннего уха. Они трансформируют звуковые волны в нервные сигналы: в процессе выхода клеток из строя мозг компенсаторно заполняет тишину фантомными звуками.
Аудиологи предупреждают: риски повреждения слуха возникают при уровнях свыше 85 децибел — на концертах, стройках, при обращении с газонокосилкой. Особо опасно сочетание звука инструмента с громкой музыкой в наушниках.
Полностью излечивать тиннитус пока медицина не может, но смягчить последствия способна тиннитус-ретренинг-терапия, сочетающая консультирование и звуковую терапию.
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