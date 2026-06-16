JACC: Озвучены четыре главные причины 99% инфарктов

Международная группа экспертов провела масштабное исследование с привлечением свыше 9 миллионов взрослых в Соединённых Штатах и Южной Корее. Оно показало: 99% сердечных приступов, инсультов и случаев сердечной недостаточности было вызвано одним из четырех классических факторов риска. Работу опубликовали в журнале JACC.Этими четырьмя наиболее распространёнными факторами риска являются гипертония, повышенный холестерин, превышение нормы концентрации сахара в крови и курение. Вкупе они предшествовали 99% всех сердечно-сосудистых событий. Даже в категории женщин моложе 60 лет, считающейся группой наиболее низкого риска, данный показатель превышал 95%.Наиболее частым триггером оказалась гипертония. И тоже у разных групп населения вне зависимости от социального статуса и возраста.В последние годы в научной и околонаучной среде появилась популярная идея о том, что стали чаще встречаться «необъяснимые» инфаркты, то есть, происходящие без видимых факторов риска. Новое исследование показывает, что попросту эти риски недооценивались, либо были упущены из вида пороговые значения показателей.

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