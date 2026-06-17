Что съесть, чтобы не болело сердце – мнение ученых

Группа международных исследователей выяснила, какие именно ягоды и фрукты наиболее благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.Для этого специалисты проанализировали рацион более 30 тысяч добровольцев.Оказалось, что менее 20% участников получают нужное количество флаванолов - веществ, очень ценных для сосудов и сердца, даже при условии, что формально съедают рекомендуемые пять порций фруктов и овощей в день, пишет KP.RU.Сложность в том, что многие привычные продукты содержат мало флаванолов. Например, в бананах, картофеле или моркови их почти нет. Поэтому ученые подошли к вопросу практически и составили рейтинг продуктов, наиболее насыщенных этими полезными соединениями.Вот список лучших источников флаванолов для сердца: сливы (500 граммов дают 450 мг), клюква (250 г - 300 мг), ежевика (200 г - 250 мг), зеленый чай (одна чашка объемом 250 мл - 200 мг), бобовые (80 г - 140 мг), вишня или черешня (400 г - 130 мг), яблоко с кожурой среднего размера весом около 200 г - 110 мг, клубника (200 г - 90 мг).Летом, например, достаточно скомбинировать три компонента в течение дня: чашечка зеленого чая (200 мг), одно яблоко с кожурой (еще 110 мг) и добавление утром в кашу или творог горсти клубники или ежевики (плюс 250-300 мг).

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