Aging: аминокислота тирозин сокращает продолжительность жизни у мужчин

Аминокислота тирозин, которая содержится в белковой пище и входит в состав многих добавок для повышения концентрации и работоспособности, может быть связана с сокращением продолжительности жизни мужчин. К такому выводу пришли ученые из Гонконга и США. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging.Тирозин и его предшественник фенилаланин относятся к аминокислотам — веществам, из которых организм строит белки. Они содержатся в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах и других богатых белком продуктах. Тирозин также используется для синтеза важных нейромедиаторов, включая дофамин, норадреналин и адреналин, которые влияют на настроение, память, внимание и реакцию на стресс.Чтобы выяснить, связаны ли эти вещества с долголетием, исследователи проанализировали данные более чем 270 тысяч участников проекта UK Biobank. Помимо медицинской информации ученые использовали генетические данные добровольцев, что позволило оценить не только статистические связи, но и возможные причинно-следственные отношения.Первоначальный анализ показал, что более высокие уровни как фенилаланина, так и тирозина связаны с повышенным риском смерти. Однако после учета дополнительных факторов значимая связь сохранилась только для тирозина.Согласно расчетам авторов, повышенный уровень этой аминокислоты может сокращать ожидаемую продолжительность жизни мужчин почти на один год. У женщин аналогичной закономерности обнаружено не было.Исследователи отмечают, что мужчины в среднем имеют более высокие уровни тирозина в крови, чем женщины. По мнению авторов, это может быть одной из причин различий в средней продолжительности жизни между полами.Почему именно тирозин может влиять на старение, пока остается неясным. Одной из возможных причин ученые называют связь аминокислоты с инсулинорезистентностью — состоянием, при котором клетки хуже реагируют на инсулин. Инсулинорезистентность считается важным фактором риска диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других возрастных нарушений.Еще одна гипотеза связана с влиянием тирозина на работу систем, регулирующих стрессовые реакции организма. Длительные нарушения в этих механизмах теоретически могут отражаться на здоровье в долгосрочной перспективе.По словам ученых, полученные данные требуют дополнительной проверки. В будущем исследователи планируют выяснить, могут ли изменения питания или другие меры безопасно снижать уровень тирозина и влиять на процессы старения.Врачи рассказали, сколько раз в неделю у мужчин должна возникать утренняя эрекция.

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